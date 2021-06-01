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Bursaspor Başkan Adayı Acarhoroz: Ekonomik olarak güçlü olmalıyız - Son Dakika

Bursaspor Başkan Adayı Acarhoroz: Ekonomik olarak güçlü olmalıyız

01.06.2021 12:44
Bursaspor Başkan Adayı Acarhoroz: Ekonomik olarak güçlü olmalıyız, System.String[]

Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, Süper Lig'e çıkmanın hem sportif başarı hem de mali yapı açısından şart olduğuna işaret ederek, "Bursaspor kalıcı gelir elde etmediği sürece, biz veya bir başkası bu seneyi atlatabilir ama sıkıntılar tekrar, arka arkaya gelecektir.

Bursa spor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, Süper Lig'e çıkmanın hem sportif başarı hem de mali yapı açısından şart olduğuna işaret ederek, "Bursaspor kalıcı gelir elde etmediği sürece, biz veya bir başkası bu seneyi atlatabilir ama sıkıntılar tekrar, arka arkaya gelecektir. Her şeyin başlangıcı ekonomi dengesi. Ekonomik olarak güçlü olmalıyız" diye konuştu.

Bursaspor Başkan Adayı Serdar Acarhoroz, 5 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birçok konuda merak edilenleri yanıtlayan Acarhoroz, kongrenin Bursaspor için çok önemli olduğunu dile getirdi. Kim kazanırsa kazansın, kazananın etrafında birleşilmesi gerektiğine işaret eden Acarhoroz, her şeyin Bursaspor için olduğunu ifade etti.

Bursaspor'un transfer tahtasının kapalı olmasına değinen Acarhoroz, "21 milyon TL sezon başına kadar bonservis bedelleri ile ilgili ödenmesi gereken rakam var. Tahta dediğimiz rakam 43 milyon TL. Ayrıca vergi ve SGK borcunun en az yüzde 10-15'inin ödenmesi lazım ki tahta açılabilsin. Toplamda 80 milyon TL civarı bir rakam yapıyor. 80 milyon TL'yi hemen sabah vermek zorunda değilsiniz ama bu geçen sene daha düşüktü. 9 tane dosya vardı, mevcut başkan Erkan Kamat, 9 dosyayla tahtayı açtıramadı. Kendisi yine aday. Şu an 42 dosya var, nasıl düşünüp de yeniden aday oldu ? 43 milyon TL rakam, muhataplarından ibraları aldığımız sürece yasak kalkar. Toplam 550 milyon TL civarında borç yükü var Bursaspor'un. Bunların içerisinde eski yönetici alacakları, vergi borçları, futbolcu alacakları, hepsi dahil. Bu sene tahtayı açtırdık, ekonomik anlamda kalıcı gelirler elde edip borç ödemeyi devam ettiremezsek, tahta yeniden kapanacaktır. Çünkü çok fazla bekleyen dosya var. Stancu, 220 bin Euro bize tebligat gönderiyor, borcunuz var diye, sayın Kamat bin Euro itiraz hakkını yatırmıyor, şu an bizim 220 bin Euro daha borcumuza eklendi. Aynı şekilde Vergini'ye de 295 bin Dolar daha borç yükü yüklendi. Bir bakıyorsunuz toplam 500 bin Dolar, yatırılacak rakam 2 bin Dolar'dı" dedi."SÜPER LİG, OLMAZSA OLMAZIMIZ"Süper Lig'e çıkmanın, olmazsa olmaz nitelik taşıdığını belirten Acarhoroz, hangi başkan gelirse gelsin Bursaspor'un hem sportif başarı hem de mali açıdan Süper Lig'e çıkmasının şart olduğunu ifade etti. Bilançoda eksi 43 milyon TL'lik zarar bulunduğunu, bu zararın nasıl oluştuğunu merak ettiğini söyleyen Acarhoroz, "Olmazsa olmazımız kalıcı gelirler. Bursaspor kalıcı gelir elde etmediği sürece, biz veya bir başkası bu seneyi atlatabilir ama sıkıntılar tekrar arka arkaya gelecektir. TOGG'un stat isim sponsorluğu ile ilgili meclise gittik. Sanayi Bakanlığı'nın doğru mercii olduğu söylendi, randevu tarihi verecekler, onu bekliyoruz. TOGG'un şu an sadece inşaat bütçesi var, mutlaka reklam bütçesi de olacaktır. İyi de bir reklam bütçesi olacağı için bu bütçe stadyuma ayrılabilir" şeklinde konuştu."BİLET İLE REKLAM GELİRİ ARASINDA 4 KATI GELİR VAR"Daha önce belirttiği stadyuma seyircilerin ücretsiz girişine açıklık getiren Acarhoroz, "Benim orada bahsettiğim; Bursaspor taraftarı, Passolig üyeleri, TFF'ye ödenmesi gereken ücretleri kendileri yatıracak, oradaki 50-60 TL'lik rakamları almayalım dedim. Bursaspor'un yıllık 3,5-4 milyon TL tribün gelirleri var. Stadyumdaki reklamları düşündüğümüzde, seyirciler geleceği için 20 milyon TL'ye alıyorum, 4 milyon mu büyük 20 milyon mu ' Bize destek amaçlı parayı önden vereceğim diyenler oldu. Bizim için inanılmaz bir gelir. Bunun bir de manevi kısmı var, 3 bin kişi ile oynanan maç mı gençleri havaya sokar, 40 bin kişiyle mi futbolcular havaya girer ' İki türlü bize çok katkısı var, bilet ile reklam geliri arasında 4 katı gelir var" dedi."STADYUMUN ETRAFI CAZİBE MERKEZİ"Stadyumun etrafı ile ilgili projelerinin de bulunduğunu kaydeden Acarhoroz, şöyle konuştu: "Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun mimarı ile stadımızı nasıl güzelleştirebiliriz diye düşündük. Burası muhteşem bir cazibe merkezi. Projenin detaylarını gördüğünüzde muhteşem bir şey. Bunlara para da lazım değil, içerisinde spa salonu var, çarşısı var, lunaparkı var. Sadece atıl olduğu için çöp gibi görüyoruz. Kim varsa çağıracağız, kendileri gelecek. Buraları kiraya vereceğiz, yap devret mantığıyla. Sosyal tesisler, açık spor salonları, kiraya verilebiliyor buralar. Çok büyük bir proje, birinci ya da ikinci yılın sonunda inanılmaz gelir elde edebiliriz. Belediyede tahsis olan yer 11 bin metrekare, kiralama ile sadece burayı doğru değerlendirdiğimizde Bursaspor'un mevcut borcu hiçbir şey değil. Her ne olursa olsun Bursaspor doğru yerde olmak zorunda, biz şampiyon takımız. Bursaspor vizyonu geleceği, taraftar kitlesi olan muhteşem bir takımdır. Buna katkı sağlamak için hep beraber olmalıyız.""MUSTAFA ER BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERSE DEVAM EDERİZ"Sözleşmesi sona eren teknik direktör Mustafa Er ve oyuncular ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Acarhoroz, "Mustafa Er'den memnunuz. Mustafa hoca bizimle çalışmak istemezse, mevcut oyuncular biz sizinle çalışmak istemiyoruz derse yapacak bir şey yok. Biz takımı daha da güçlendireceğiz ama ille de gideceğim derlerse bu oyuncuları tutamayız. Batalla ile Mustafa Er inanılmaz doğru olur. Bizimle çalışmak isterlerse mutlu oluruz. Mevcut kadromuza kesinlikle ekleme yapılmasını düşünüyoruz. Bizim çocuklarımız çok başarılı, pırlanta gibi hepsi. Gencecik çocuklar, onların yanında 4-5 tecrübeli, ağabeylik yapabilecek oyuncular almak istiyoruz. Hocanın görüşleriyle takviyeleri tamamlayacağız. Süper Lig'e çıkmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Öncelikle scout ekibimiz olacak, her işin bileni vardır. Bizler yönetim olarak görüşmeleri yapacağız. Doğru futbolcuları, en iyi fiyata bulmak önemli. Sportif direktörlük kararını, seçildiğimiz takdirde vereceğiz" ifadelerini kullandı."BU SEVDA İŞİDİR, GÖNÜL İŞİDİR"Vakıfköy'ün Türkiye'nin en iyi altyapısı olduğunu söyleyen Acarhoroz, "Vakıfköy, futbolcu fabrikası. Değirmenimiz var, suyumuz yok. Elektrikler kesik, çocuk duş almadan eve gidiyor. Parasını alamıyor, bu çocuklar ne kadar başarılı olabilsin ? Her şeyin başlangıcı ekonomi dengesi. Ekonomik olarak güçlü olmalıyız. Tüm Bursa destek çıkarak, zorluğun üstesinden gelebiliriz. Belediye başkanı, BTSO olmasa Bursaspor buraya gelemezdi, bunların yaptığı destekleri göz ardı edemeyiz. Büyük kurumlar hep verdi ama verdiklerinin karşılığını alamadıkları için bıktı insanlar. Bursaspor'u belli statüye çıkarırsak onlar yine destek olacaklardır. Bursaspor'dan vazgeçemeyiz. Tüm kurumlarla temaslarım oluyor, hepsi destek olacak ama kesinlikle şeffaflığı görmek istiyor. Gördükten sonra destek vereceklerine inanıyorum. Borç hep yükseliyor, maalesef her yerde şunu söylüyorum; Bursaspor'un üzerinden hiçbir yöneticinin para kazanma işi olamaz, bu sevda işidir, gönül işidir. Bu yola çıkarken tek olmazsa olmazımız gönülden Bursasporlu olmak olacak. Çünkü önce sevda olursa, para sonraya kalır ama sıradan olursa iş ticarete düşer. Son zamanlarda bu hep böyle oldu, kurumsal firma gibi düşüneceğiz, borcu azaltacağız. Gelirin azı olmaz, katlı otoparkımızla işçilerimizin maaşları ödeniyordu, elimizdeki değerleri kaybettik. Kendi Yaylası'nda proje çizdirttik, inanılmaz tuttu. Projeyi devir alalım, çok beğendik dediler. Milli Emlak geri almış yerimizi, çünkü kirayı ödememişiz. 1 milyon TL kirası, 50 bin TL götür, kaybetmenin önünü kes. 150-200 milyon TL gelebilecek bir projedir. Şahsi görüşmeler yapıyorum geri alabilelim diye, projesi bitti. Biz meğer olmayan yere proje çizmişiz. Burayı da kaçırdık" açıklamalarında bulundu."HER ŞEY BURSASPOR İÇİN"

Son olarak, Bursaspor'un elektrik borcunu üstlenen Acarhoroz, buna dair 4 tane çek verdiğini borcun toplam bedelinin 4 milyon 480 bin TL olduğunu söyleyerek, "Biz, minimum parayla maksimum ne yapılabilir onun hesabını yapıyoruz. 500 bin TL ödedim, 500 bin TL'lik kısmı ile ilgili dekontu aldım paylaşmadım, çok ısrar ettiler paylaşayım herkes rahat etsin. Elektriği açtırdık, basın mensuplarının orada olduğunu bilmiyordum, taraftarlar da jest yapmak istemişler, oradaydılar belki bunu bilmiyordum. Dediler ki şov malzemesi yaptınız, madem bu parayı ödedik, bunu da tekrar onun için paylaşmayayım dedim. İcra kurulu kuracağız, imza yetkisi onlarda olsun. Gitti futbolcu, kesin 500 bin Dolar aldı bu işten deniyor, en azından bunların önünü kapatırız. Her şey Bursaspor için" şeklinde konuştu.


Bursaspor Başkan Adayı Acarhoroz: Ekonomik olarak güçlü olmalıyız
Bursaspor Başkan Adayı Acarhoroz: Ekonomik olarak güçlü olmalıyız
Bursaspor Başkan Adayı Acarhoroz: Ekonomik olarak güçlü olmalıyız

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Mustafa Er, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor Başkan Adayı Acarhoroz: Ekonomik olarak güçlü olmalıyız - Son Dakika Spor


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