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Bursaspor Başkan Adayı Adanur: Ali Akman olayı bir daha yaşanmayacak - Son Dakika

Bursaspor Başkan Adayı Adanur: Ali Akman olayı bir daha yaşanmayacak

29.05.2021 11:11
Bursaspor Başkan Adayı Adanur: Ali Akman olayı bir daha yaşanmayacak, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nde gerçekleşecek olan Genel Kurul öncesinde yönetime ekibiyle talip olan Emin Adanur, transfer engelinin kaldırılacağının sözünü verdi.

Bursa spor Kulübü'nde gerçekleşecek olan Genel Kurul öncesinde yönetime ekibiyle talip olan Emin Adanur, transfer engelinin kaldırılacağının sözünü verdi. Ali Akman olayının bir daha yaşanmayacağını kaydeden Adanur, "Bu savaşta yer almak isteyen, mücadeleye varım diyen her oyuncumuzun sonuna kadar yanındayım" dedi. Adanur ayrıca, Vakıfköy'e de bugüne kadar yapılmayan yatırımı yapacaklarını söyledi.

Bursaspor Kulübü, 5 Haziran Cumartesi günü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek. Genel Kurul heyecanı yaklaşırken, ekibiyle birlikte yönetime talip olan Emin Adanur, yeşil beyazlı taraftarların merak ettiği soruları yanıtlandırdı.

"BURSASPOR, KİMSENİN KAPRİSİNİ ÇEKECEK DURUMDA DEĞİL"Camiaya önemli mesajlar veren Adanur, önceliklerinin transfer engelini kaldırmak olduğunu dile getirdi. Transfer engelinin, 45 günden daha az bir sürede kaldırılamayacağına işaret eden Adanur, "30'un üzerinde futbolcu sorunu var. Biz yüzde 40'ı ile irtibat sağladık, bu bile 20 günümüzü aldı. 45 gün diyelim, 20 günde bitsin ama 20 deyip 45 yapmayalım" diye konuştu."ALİ AKMAN OLAYI BİR DAHA YAŞANMAYACAK"Mevcut teknik direktör Mustafa Er ile devam edileceğinin bir kez daha altını çizen Adanur, göreve geldikleri takdirde planlamaları da kendisiyle yapacaklarını söyledi. Transferlerin kampa yetiştirileceğini vurgulayan Adanur, "Futbolcumuz gitmek istemediği sürece kadromuzu dağıtmayı istemiyoruz. Ali Akman olayı bir daha yaşanmayacak. Oyuncularımızın mutlu olmalarını sağlayacağız. Ancak mutlu olmayan varsa da gidebilir. Bursaspor kimsenin kaprisini çekecek durumda değil. Bu savaşta yer almak isteyen, mücadeleye varım diyen her oyuncumuzun sonuna kadar yanındayım." diye konuştu."BİR BÜTÜN OLURSAK, ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"Çeşitli planlarının bulunduğunu kaydeden Adanur, "Biz bir bütün olursak önümüzde kimse duramaz. Bunu da dosta düşmana göstereceğiz" dedi. Kulübün iletişim yayınları ile ilgili gelen bir soruyu da yanıtlandıran Adanur, "Bursaspor TV ile alakalı bir projemiz var. Bursa'da çok kaliteli spor yazarlarımız var. Onlarla bir ekip oluşturup, birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. Bursaspor bir marka ve biz bu markayı daha yukarıya taşıyacağız. Youtube kanalımızı gözden geçireceğiz. Her şey an ve an sizlerle ulaşacak" ifadelerini kullandı."VAKIFKÖY'E BUGÜNE KADAR YAPILMAYAN YATIRIMI YAPACAĞIZ"Transfer engelinin kaldırılacağının sözünü veren Adanur, "Tahta açılacak. Bunun sözünü veriyoruz. Ben ve arkadaşlarım çok çalışıyoruz. Bahane üretmeye değil, iş yapmaya geliyoruz. İlk günden bunu anlayacaksınız" şeklinde konuştu.

Kulübün futbol altyapısı olan Vakıfköy'e ilişkin de Adanur, "Vakıfköy'e sağlam bir yapı getireceğiz. Plan ve programlarımızı hazırladık. Bursaspor'un geleceği sağlam ellerde olacak. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Vakıfköy'e bugüne kadar yapılmayan yatırımı yapacağız" dedi.


Bursaspor Başkan Adayı Adanur: Ali Akman olayı bir daha yaşanmayacak
Bursaspor Başkan Adayı Adanur: Ali Akman olayı bir daha yaşanmayacak

Ali Akman, Bursaspor, Transfer, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor Başkan Adayı Adanur: Ali Akman olayı bir daha yaşanmayacak - Son Dakika Spor


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