Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması - Son Dakika

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması

18.04.2021 15:45
Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması, System.String[]

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk, yaptığı basın toplantısında göreve gelmeleri halinde Sportif Direktör olarak Giray Bulak'la anlaştıklarını açıkladı.

Bursa spor başkan adayı Ekrem Pamuk, yaptığı basın toplantısında göreve gelmeleri halinde Sportif Direktör olarak Giray Bulak'la anlaştıklarını açıkladı.

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk, basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında Pamuk, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Bursaspor'a gerektiği için aday olduk. Bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Hep birlikte hareket edeceğiz. Bursaspor zor günler geçiriyor. Sportif direktör olarak bir süredir çalışmalar yapıyorum. Bu isim Giray Bulak Hocamız. Biz kendisi ile prensipte anlaştık. Spor camiasını yakından tanıyan ve güvendiğimiz bir isim. Bursaspor konumunu çok tartıştık. Neler yapabileceğimizi konuştu. Giray Hocam da bizi kırmadı. Bursaspor'da çalışmaktan onur ve gurur duyacağını söyledi. Mustafa Er'le de devam etmek istiyoruz. Giray Hocamız ve Mustafa Hocamız birlikte de çalışmış. Bir problem olacağını düşünmüyorum."

"3-4 futbolcu ile anlaşmayı düşünüyoruz"

Ekrem Pamuk sözlerine şöyle devam etti:

"500 milyona yakın borç olduğunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bursa büyük bir şehir. Bursaspor'umuzun siyasileri, belediye başkanları, hep birlikte taşın altına koyarsak bir şeyler olur. Bu iş, bir ekip işidir. Bursaspor'un buralarda olmasına gönlüm el vermiyor. Giray Hocamız da göreve geldiğin de 3-4 futbolcu ile anlaşacağımızı umuyorum. Yönetim yüzde 90 tamamlandı. Biz de şöyle bir yönetim anlayışı var; sadece ben değil 13 arkadaşımızın da başkanlık yapabilecek kapasitede insanlar olacak. 22 Nisan saat 17.00'ye kadar listemizi vermemiz lazım. Elektrik parasını ödemek için, personel maaşını ödeyemeyen bir Bursaspor olmayacak. Bursaspor'un kimseye ihtiyacı olmayacak."

"Bursaspor'un siyasete ihtiyacı yok, siyasetin Bursaspor'a ihtiyacı var"

Bursaspor'da mevcut futbolcuları elinde tutmak istediğini belirten Ekrem Pamuk, "Hiçbir futbolcunun gitmesini istemiyoruz. Bursa'dan koparmak istemiyoruz. Mustafa Er'i de koparmak istemiyoruz. Bursaspor'un zor günlerinde yanında oldu. Hepsiyle devam edip, aralarına bizi Süper Lig'e taşıyacak 3-4 futbolcu katkısıyla hedefe ilerleyeceğiz. Bizim dönemimiz kavga dönemi olmayacak. Taraftarımızı bunu bilmeli. Biz Bursaspor'un bugünkü konumunda üzüntü duyuyoruz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Başka bir şey düşünmek istemiyoruz. Bursaspor'un siyasete ihtiyacı yok, siyasetin Bursaspor'a ihtiyacı var. 3 milyonluk bir şehrin alt ligde oynamasına gönlüm razı değil. Bursaspor'un 1 TL'sini harcarken düşüneceğiz. Bu yönetim Bursaspor'un parası ile deplasmana gitsin otellerde kalsın yemekler yesin istemiyoruz" diye konuştu.

"Stadyumla ilgili planlarımız var"

Stadyumla ilgilim de önemli açıklamalar yapan Ekrem Pamuk, "Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu çok güzel bir konumda. Localarımız ve mekanlarımız var. Büyük alanlar var. Diyoruz ya Bursaspor'un kimseye ihtiyacı kalmadan, ihtiyaç olmadan oradaki alanlara mağaza, açık AVM veya dükkanlar yapın her gün çalışacak bir konumda getirmek istiyoruz. 500 milyon TL çok büyük bir çok değil. Bursa şehri bunu kaldırır. Yeter ki Bursa güvensin ve inansın. Kalıcı gelirler de elimiz de yok. Otopark biliyorsunuz personel maaşını ödeyebiliyordu. Onlar da kalmadı. Ben 20 yıl spor tesisleri işletmeciliği yaptım. Biz birçok takıma futbol okulları için saha verdik. Gelecek gençlerde olduğunu biliyoruz. Biz bu şehrin çocukları ile yeni spor alanları yaratıp, alttan yetişecek futbolcuları değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onları dinleyeceğiz ama onların yaptığını yapmayacağız"

Mevcut Başkan Erkan Kamat'la herhangi bir görüşme yapmadığını ifade eden Pamuk, "Erkan Kamat'la görüşmedim. Onları dinleyeceğiz ama onların yaptığını yapmayacağız. 3 ay sonra aynı konuma düşeriz. Bursaspor camiasına leke verecek hiç bir şey yapmak istemiyorum" dedi. Kongre tarihi ile ilgili de bilgi veren Pamuk, "Kongre Kongre 22 Mayıs'ta olacaktı, 1 Mayıs'a alındı. Sonrasında da Valilik 17 Mayıs'a kadar kongreleri 17'sine erteledi. Ama biz 22 Nisan'da listemizi vereceğiz. Ama herkes tarihi tam bilmiyor. Bence bu durum bir an önce yönetim tarafından net günün kamuoyuna açıklanması lazım" açıklamasında bulundu.

"Bursaspor'un her ay 15-20 milyon TL borcu katlıyor"

Ekrem Pamuk son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Emin Adanur 40 milyon TL vereceğini söyledi. Belki bu rakam 140 milyon TL olacak. Ama önemli olan bu değil. Bursasporlular Bursaspor'a sahip çıktığında bir çok gelire dönüşecektik. Paradan daha çok Bursaspor'un bu yönetime güvenmesini bekliyoruz. Bu saatten sonra karşımıza kim çıkarsa çıksın biz adayız. Biz artık yola çıktık. Farklı aday çıktıkça daha güzel. Ben çekişmeyi severim. Tahtanın açılması için 50-60 milyon TL gibi bir rakamın olacağını tahmin ediyoruz. Ama net bilmiyoruz. Bursaspor her ay 15-20 milyon TL borcunun katlayarak gidiyor. Fazilet maalesef bu şekilde. Bankalardan kullanılan krediler borcu daha da yükseltiyor. Bu dakikadan itibaren Bursaspor camiasını desteğe çağırıyoruz." - BURSA

Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması

Türk Lirası, Giray Bulak, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı Fenerbahçeli Atilla Szalai'nin babası transfer dedikodularını doğruladı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu Alçılı bileğiyle antrenmanı uzaktan seyreden Altay'ın görüntüsü yürekleri burktu Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı Statta olağanüstü toplanan Başkan Cengiz ve yönetimi, 'Birlik beraberlik' kararı aldı         
17:05
Final kararı alan Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerileri kızdırdı Final kararı alan Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerileri kızdırdı         
16:42
Mısır'da trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı Mısır'da trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı         
16:25
Çöl tozlarına dikkat! Çöl tozlarına dikkat! "Çarşamba gününe kadar etkili olacak" diyen profesör uyardı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın         
16:02
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Baba-oğulu darbeden şehir magandaları pompalı tüfekle kurşun yağdırdı Baba-oğulu darbeden şehir magandaları pompalı tüfekle kurşun yağdırdı         
15:27
Darbederek dedesini öldüren cani torun tutuklandı Darbederek dedesini öldüren cani torun tutuklandı         
15:03
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar         
13:32
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek         
10:23
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı         
09:47
Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı         
09:01
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti         
07:18
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun         
00:06
Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 17:15:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor başkan adayı Ekrem Pamuk'tan Giray Bulak açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei