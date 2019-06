Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan şok sözler

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Bursaspor'da göreve geldiği günden itibaren devam eden maddi sıkıntılara yönelik çözümsüzlüklerin kendisini ve ekibini kimsenin istemediği bu sona getirdiğini söyledi.

Ay, "Karanlık tünelden çıkmak için, camianın gerçeklerle yüzleşmesi kaçınılmazdı. Kulübün mali durumu ile ilgili kamuoyunu aydınlatma gayretimi ve var olan krizi derinleştirmemeye yönelik çabamızın karşılığı ise 'Ağlayan Başkan' yakıştırması oldu. O gün sadece ben ağlıyordum belki ama bugün bütün bir şehir ağlıyor" dedi.



Bursaspor Başkanı Ali Ay kulübün resmi internet sitesinden çok önemli açıklamalarda bulundu. Büyük hayallerle devraldığı görevi 23 Haziran'da devredeceğini belirten Ay, "Gönül isterdi ki görevimizi en iyi şartlarda bırakalım. Ancak göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren başlayan ve sürekli devam eden olumsuzluklar, maddi sıkıntılara yönelik çözümsüzlükler, maalesef bizi bugün hiç birimizin istemediği sona getirdi. Şehirde yeşil-beyaza gönül vermiş herkes gibi, ben ve ekibim de gelinen bu durum karşısında oldukça üzgünüz" diye konuştu.



Bugün tüm şehir ağlıyor



19 Ocak 2016 tarihinde Bursaspor'u devraldıklarında toplam borcun 104 Milyon Euro olduğunu 23 Haziran



2019 tarihinde ise görevi 65 Milyon Euro ile devredeceklerini ifade eden Ay,"Şimdi bir çoğumuz haklı olarak bizim 3,5 yılda yaptıklarımıza ve yapamadıklarımıza bakıyor. Ancak şampiyonluktan sonra geçen 7 seneyi herkes çok çabuk unutmuşa benziyor. Şampiyonluğun ardından üst üste iki sezonu üçüncü ve dördüncü sırada bitirmiş olmak camiada kimseyi tatmin etmedi. Sonrasında baskılar, o dönem yönetimlerini pahalı transferlere, aşırı borçlanmaya ve bizi altından kalkamayacağımız bir ekonomik kaosa sürükledi. Karanlık tünelden çıkmak için, camianın gerçeklerle yüzleşmesi kaçınılmazdı. Kulübün mali durumu ile ilgili kamuoyunu aydınlatma gayretimi ve var olan krizi derinleştirmemeye yönelik çabamızın karşılığı ise "Ağlayan Başkan" yakıştırması oldu. O gün sadece ben ağlıyordum belki ama bugün bütün bir şehir ağlıyor" ifadelerini kullandı.



"Parçalanmış, güven duygusunu kaybetmiş bir camia olarak maalesef bu son bizim için kaçınılmaz oldu"



Görev süresi boyunca mali disiplini sağlayabilmek ve kulübü, krediler marifetiyle finans kuruluşlarına bağımlı yaşamaktan kurtarabilmek için her gün mücadele verdiğini aktaran Başkan Ali Ay, "Mütevazı ve düşük maliyetli kadroyla, en azından geçiş sürecinde tatmin edici olmasa bile tehlikesiz sezonlar yaşamasını hedefledim. Ama daha ilk sezon, devreyi 27 puanla beşinci sırada bitirmiş takımın hocasına, oyuncusuna çöp muamelesi yapıldı. O sezon tribünlerin takımına sırt dönmesiyle rüzgar da tersine döndü. Kasımpaşa maçından sonraki otobüs olayı ile başlayıp, evimin basılması ve bu sezonun son maçı Malatya'da otelde yaşanan çirkin saldırı; takım, kulüp ve camia üzerinde büyük bir travmaya sebep oldu. Mali disiplinden taviz vermeyi aklımızdan bile geçirmezken, Trabzon'da ligde kaldığımız sezonun ardından, başta hoca olmak üzere, kaliteli ve pahalı transferlerle, büyük ölçüde sportif başarıya odaklandık. Ancak saha içinde son iki sezonda yaşadığımız onca haksızlık ve şanssızlık, bir kulübün ancak tarihi boyunca bir sefer yaşayabileceği türdendi. Sistematik bir şekilde, sosyal medyada başlayıp, tribünde ve şehrin bütününde hakim olan kavgacı atmosfer de üstüne eklenince parçalanmış, güven duygusunu kaybetmiş bir camia olarak maalesef bu son bizim için kaçınılmaz oldu" açıklamasında bulundu.



"Borçlu olduğumuz uçan kuş bile "Nasıl olsa ödüyor" diye, penceremizin önünden ayrılmadı"



Bursa sanayicilerinden ve siyasetçilerinden destek görememekten yakınan Ay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Defalarca 'Bursaspor yalnız bırakıldı" dedim. Çok açık söylüyorum, birkaç istisna dışında, ne şehrin



sanayisinden, ne de siyasetinden destek görebildik. Bizden önceki yıllarda büyüyen ve kucağımıza bırakılan borçlarla birlikte, dönemimizde yapılan harcamaların, kulübün gelirleriyle karşılanabilmesi imkansızdı.



"Stadın ismini satarız, localarını satarız, şehrimiz de taşın altına elini koyar" diye bütün harcamaları



cebimizden karşıladık. Ama durum öyle bir noktaya geldi ki, borçlu olduğumuz uçan kuş bile "Nasıl olsa



ödüyor" diye, penceremizin önünden ayrılmadı. Nitekim olayı bu sezonun devre arasına kadar zar zor



getirebildik. İlk alım kaynağını şahsi finasmanım ile sağladığım ve transfer tahtasını açmak üzere kaynak kullanmaya yönelik pazarlığını yaptığımız arazi uzun zamandır Bursaspor'u karıştırarak yer edinmeye çalışan güruh tarafından alıcı aranıp alımdan vazgeçirtilmiştir. Kapalı olan transfer tahtasını açabilmek için çalmadığımız kapı kalmadı. Ligin altındakiler, başta siyasi çevrelerini kullanmak suretiyle onlarca transfer yaparken, biz iki oyuncu alabilecek imkanı sağlayamayıp bizi bekleyen sondan kaçamadık. Yaşanan onca olumsuzluğa, çirkinliğe, hakkımda atılan onlarca iftiraya rağmen Bursaspor'a olan büyük sevgim, armaya olan bağlılığım nedeniyle hep bir dik duruş sergileme gayretinde oldum ve bundan da asla taviz vermedim. Kul hakkı yemedim, haram ve helale dikkat ettim."



"Yoğun bakımda olan hastanın maalesef 3,5 yıl nefes almasını sağlayabildik"



"Hayatım boyunca yaşamadığım olayları 3,5 yılda yaşadım" diyen Başkan Ay, "Bursaspor ile ilgili ağıza alınmayacak iftiralara ve hakaretlere maruz kaldım. Evime hem taraftar, hem icra memurları geldi. Her şeye karşı 'Ben Bursaspor Başkanıyım" diyerek hepsine göğüs germeye çalıştım. Gelinen durumda maalesef 3,5 yıl önce yaşanacak bu kötü sonu ancak bu kadar erteleyebildik. Yoğun bakımda olan hastanın maalesef 3,5 yıl nefes almasını sağlayabildik ve maalesef biz bunu sağlamaya çalışırken her taraftan çok yalnız bırakıldık.



Bunlar maalesef iyi günlerimiz çünkü; İsimli, isimsiz, kimlikli, kimliksiz ama her şeyden önemlisi merhametsiz yığınların, sosyal medya üzerinden yaptıkları kötülükler, iftira ve dedikodular devam ettiği müddetçe Bursaspor, armaya ve bayrağa layığı ile hizmet edecek hiç kimseyi bulamayacak. Onun için suçu



sadece bir kaç kişide aramaktan ziyade camia olarak hepimiz gerçeklerle yüzleşip en azından bundan sonra aynı heyecan ve istekle göreve gelecek kişilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olmalıyız. Her zaman dediğim gibi Bursaspor büyük bir camia, büyük bir markadır. Bizim 3,5 yıllık süreçte kentte maalesef bir türlü oluşturamadığımız birlik ve beraberliğin en kısa sürede sağlanması halinde Bursaspor'un yeniden eski günlerine döneceğinden de bir şüphem yok. Bundan sonraki süreçte hala içi Bursaspor sevgisiyle dolu olan Ali Ay olarak üzerime düşen bir sorumluluk olması halinde bundan hiç bir zaman da kaçmayacağımın



bilinmesini isterim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

