Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: "Kongrenin iptali söz konusu değil"

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, 5 Haziran'da gerçekleştirilecek kongrenin iptal olacağı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bursaspor Kulübü'nden, 5 Haziran'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul'la alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çoğunluk aranmadan tek oturumda gerçekleşecek olmasından dolayı, bir taraftarın kongrenin iptal edilmesi gerektiği hususunda yaptığı başvuru ve sonrasında çıkan haberler camiayı da ikiye böldü. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, "Biz usulüne göre karar aldı. Dernekler Masası ve Valilikle görüşerek tarihi belirledik. Bu tür çıkan haberler ve yapılan başvuruların maksadını anlamış değilim. Yarın saat 13.00'de Timsah Arena'da basın toplantısı düzenleyeceğim. Birçok konuya açıklık getireceğim" ifadelerini kullandı. - BURSA