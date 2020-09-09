Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti
Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'nin Riva'daki idare merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Özdemir, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve Yönetim Kurumu Üyelerine A Milli Takım forması takdim etti. Başkan Kamat ise Bursaspor'un yeni formasını Nihat Özdemir'e hediye etti. - BURSA
Son Dakika Mardin, Çorum ve Sivas için yeni koronavirüs tedbirleri alındı Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım