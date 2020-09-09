Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin Riva'daki idare merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Özdemir, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve Yönetim Kurumu Üyelerine A Milli Takım forması takdim etti. Başkan Kamat ise Bursaspor'un yeni formasını Nihat Özdemir'e hediye etti. - BURSA