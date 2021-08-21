Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi vefat etti

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi Nigar Gülgüler vefat etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler'in annesi Nigar Gülgüler vefat etti. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Hayrettin Gülgüler'in annesi Nigar Gülgüler hanımefendinin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; Başkanımız Hayrettin Gülgüler başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." - BURSA