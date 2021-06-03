Bursaspor Başkanı Kamat: Ali Akman'ın yaptığı Bursaspor'a çok büyük ihanettir

Bursaspor'da başkanlığa yeniden aday olan mevcut başkan Erkan Kamat, Ali Akman konusuna ilişkin "TFF'ye tavrımı gösterdim, bu oyuncunun burada durması bizim için kabul edilebilir değil. Kendisi Bursaspor'u kalbinden sökmüş, aile imza parası dahi almış.Ali Akman'ın yaptığı Bursaspor Kulübü'ne yapılmış çok büyük bir ihanettir" dedi. Kamat ayrıca, Mustafa Er'e bugüne kadar verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, "20 yıllık tecrübeli bir hoca değil, kısa süreli çalışmaları var. O görevi verdik, belli noktaya kadar iyi performans gösterdiler" şeklinde konuştu.

Bursaspor'da 5 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa yeniden aday olan mevcut başkan Erkan Kamat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kamat, güç birliği içerisinde Bursaspor'un özlenen günlerine getirmek istediklerini kaydetti. Camiayı rencide etmemek için konuşmadıklarını belirten Kamat, sadece Bursaspor sevgisiyle göreve geldiklerini söyledi. Kendisine inanmayanların, muhasebeye dilekçe vererek kayıtları alabileceğini söyleyen Kamat, Bursaspor Kulübü kayıtlarında hiçbir şekilde usulsüzlük olmadığını ifade etti. "BURSASPOR'U KOLLAMAYA ÇALIŞIYORUM, BU YÜZDEN KONUŞMADIM"