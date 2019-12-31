Bursaspor Başkanı Mestan: Bursa ve Bursaspor, Türkiye'nin kozasıdır - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Mestan: Bursa ve Bursaspor, Türkiye'nin kozasıdır - Son Dakika Spor

Bursaspor Başkanı Mestan: Bursa ve Bursaspor, Türkiye'nin kozasıdır

6 saat önce

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Bursaspor Başkanı Mestan: Bursa ve Bursaspor, Türkiye'nin kozasıdır, System.String[]

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Mestan, mesajında "Bursa ve Bursaspor Türkiye'nin kozasıdır. 2020, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ait olduğumuz yere döndüğümüz bir yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Bursaspor camiasının yeni yılını en içten ve samimi duygularımla kutluyor, sağlık mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum.

2020, tarih boyunca olduğu gibi yine başımızı öne eğmeyeceğimiz, hedef ve ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğimiz, bu şehrin genlerine 600 yıl önce bir nakış gibi işlenmiş olan mücadele ve önderlik ruhuyla hareket edip, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ait olduğumuz yere döndüğümüz bir yıl olacaktır.

Bursa var oldukça Bursaspor da var olacak ve bugün yaşadığımız zorlu süreci, şehirden güç alanlar, şehre güç katanlar ve şehrini karşılıksız sevenlerin barışı, birbirini ötekileştirmeden Bursasporumuzun çatısı altında birleşmesi ile atlatacağımızdan kuşkumuz yoktur.

Bursa ve Bursaspor Türkiye'nin kozasıdır.

Aynı 10 yıl önce olduğu gibi, bizim bize yeteceğimiz bir yıl diliyorum."


Mesut Mestan, Bursaspor, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Son Dakika Haberleri
19:21 Konyaspor'dan flaş Aykut Kocaman açıklaması! - Son Dakika Spor
19:04 Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı - Son Dakika Spor
19:01 Galatasaray'dan Florya arazisi için açıklama! - Son Dakika Spor
18:46 Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı! - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor
18:25 Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:24:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor Başkanı Mestan: Bursa ve Bursaspor, Türkiye'nin kozasıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]