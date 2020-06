Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'dan Batalla açıklaması: 'Görev alabilir'

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Mesut Mestan'ın açıklamaları;

Yavaş yavaş koronavirüs sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Tüm testlerimiz negatif çıktı, daha sonra ikinci testleri de yaptık. Şu an biraz rahatlamış durumdayız. Bazı takımlarda virüse rastlandı. Bunlara yakalanmamak için, bu seneki hedeflerimiz de çok önemli. Şu an olmak istemediğimiz bir yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş, şampiyon olmuş 5 kulüpten biri olan Bursaspor'un Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Virüs süreci olmasa belki de şu an Süper Lig'e çıkmış durumdaydık ancak yapacak bir şey yok. Son 6 maçı iyi bir şekilde bitirip hak ettiğimizde yer olmak istiyoruz. Türk futboluna hizmet edebileceğimiz ligde olmak istiyoruz. Şu an ligde 3. sıradayız. Süper Lig'e 3 takımın çıkması kararı verilseydi, şu an yükselmiştik ancak alın terimizle geri döneceğimize inancım tam.

BU LİGİN ÜZERİNDE

Bizim şu anki kadromuz TFF 1. Lig'in üzerinde. Aldığımız puanlar ve bulunduğumuz yer, hak ettiğimizin gerisinde. Futbolda bazen böyle şanssızlıklar olur. Umarım son dönemi iyi atlatıp hak ettiğimiz yerde mücadele etmeye devam ederiz.

TEK ŞAMPİYONLUK KESMEZ

Sezon başında taraftarımızla, camiamızda, futbolcumuzda bir küsmüşlük vardı. El ele vererek, güç birliği oluşturursak başarabileceklerimizi biliyorduk. Bunu şampiyon olduğumuz yıl gösterdik. Şu anda da her geçen gün camia kenetleniyor. Bunu sezon sonuna kadar sürdüreceğimizi umut ediyorum. Bizim bir tane takımımız var, o da Bursaspor. Bursaspor'u tek Süper Lig şampiyonluğu kesmez. Daha çok kazanmak istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz.

KAYGILAR DEVAM EDECEK

Bu lige düştüğümüzde borcumuz çok fazlaydı. TFF 1. Lig'deki tüm kulüplerin borcunu toplasak, bizimki kadar yok. Ancak denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık. Sezon başından beri parayı ikinci plana attık. Bizim daha önce yaşadıklarımızı şimdi bazı kulüpler yaşamaya başladı. Men cezaları geliyor. Artık tüm kulüplerin denk bütçeye geçip Türk futbolunu kaosa sürüklememesi lazım. Kendi yağımızda kavrulmak için özen gösteriyoruz. Ekonomik sıkıntıların üzerine bir de koronavirüs geldi. Bundan sonra sponsorluk artık zor alırız. Sadece biz değil, tüm kulüpler zorluk yaşayacak. Gelecekle ilgili kaygılar devam edecek. Şu an A takım kadromuzda 12 tane altyapıdan gelen futbolcumuz var. Seneye bu rakamı 14, 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Her kulüp altyapıya yönelmek zorunda. Kulüpler ekonomik olarak kendilerine böyle katkı sağlayabilirler.

HER FUTBOLCU SATILABİLİR

Her futbolcu satılabilir. Önemli olan değerini bulması. Ancak şu an bu konuları düşünmüyoruz. Odaklanmamış gereken 6 maç var. Bu 6 maçı oynayıp hak ettiğimiz yerde olmak zorundayız. Çok sayıda futbolcumuza teklif var. Sezon sonunda kulübün çıkarları doğrultusunda değerlendirme yaparız. Avrupa'dan da izlenen oyuncularımız var. Geçen sene Umut Meraş ve Ertuğrul'u gönderdik. Bursaspor'un altyapısının kalitesi görüldü.

YABANCI SINIRI YORUMU

Yabancı sınırının olmasından yanayız. Sayı çok inmemeli ama yabancı transferi sonsuz olmamalı. 6+2 ya da 8+2 olabilir. Bizim yerli oyuncularımızın da sahada olması gerekiyor. İngiltere modeli olabilir. Fransa'da da kısmen bazı kurallar dikkate alınıyor. Milli takımda oynamış oyuncular transfer ediliyor. Biz de kaliteli yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi taraftarıyız. Bizde şu an 5 yabancı futbolcu var. Bence 8 tane yabancı oyuncuyu geçmemek lazım diye düşünüyorum.

LİG 22 TAKIMLA OYNANABİLİR

Maçlar oynanmasaydı, otomatik olarak küme düşme kalkıyordu. Süper Lig'de 20-21 takımın oynaması konuşuyordu. Ancak gelecek yıllarda gelirlerin düşeceğini düşünürsek, ligde fazla takımın olması işleri zorlaştırabilir. Ben de hiçbir takımın düşmesini istemem. Hiçbir takım düşmesin, bizden de 4 takım Süper Lig'e çıkabilir ve 22 takımla oynanabilir. Avrupa'da 20-22 takımla oynanan ligler de var.

TARAFTARA BATALLA MÜJDESİ

İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek. Batalla burada çok seviliyor ve o da Bursaspor'da görev almak istiyor. Arjantin'de şu an uçuşlar yok. Daha sonra bir araya gelerek değerlendirme yapacağız. Teknik ekipte olmayacak ama idari bir pozisyonda görev alabilir. Onun isteği doğrultusunda nerede görev almak istiyorsa oturup konuşacağız. Bursaspor'un kapısı ona her zaman açık.