Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: 'Süper Lig 22 değil, 24 takımlı olmalıdır'

Bursa spor Kulübü Başkanı Mesut Mestan Süper Lig'deki takım sayısının 22'ye çıkartılacağı yönünde çıkan iddialar üzerine, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki takım sayısı konusunda yeni bir düzenleme yapılacaksa sayının 22 değil, 24 olması gerektiğini belirten başkan Mestan, "Pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması konusunda Bursaspor Kulübü olarak gerekli desteği verdiğimizin tüm spor kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Ancak özellikle Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler bizleri rahatsız etmektedir. Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır. Bursaspor Kulübü olarak bu konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.