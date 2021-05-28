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Bursaspor başkanını seçmek için 1 Haziranda yapılacak açıklamayı bekliyor - Son Dakika

Bursaspor başkanını seçmek için 1 Haziranda yapılacak açıklamayı bekliyor

28.05.2021 13:21
Bursaspor başkanını seçmek için 1 Haziranda yapılacak açıklamayı bekliyor, System.String[]

5 Haziranda gerçekleştirilecek olağan genel kurulda yeni başkanını seçecek olan Bursaspor'da gözler ay başı normalleşme süreci ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi.

5 Haziranda gerçekleştirilecek olağan genel kurulda yeni başkanını seçecek olan Bursaspor'da gözler ay başı normalleşme süreci ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da meraklı bekleyiş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın kararına göre, STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş çaplı faaliyetlere dair kısıtlama 1 Hazirana kadar uzatılmıştı. Bursaspor ise bu gelişme üzerine 22-30 Mayısta yapacağı genel kurul tarihini 5 Hazirana ertelemişti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek olan kongrede çoğunluk aranmayacağı açıklanmıştı. Şimdi gözler normalleşmeyle alakalı 1 Haziranda yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Birçok sektörde olduğu gibi Bursaspor camiası da buradan gelecek olumlu habere odaklanmış durumda.

Kongreler iptal olur mu

Kongrelerle alakalı verilecek karar sonrası yeşil-beyazlıların önünde engel kalmayacak ve 5 Haziranda yeni başkan seçilecek. Aksi bir durumda ise olağan genel kurul için yeni bir tarih belirlenecek. Bu da Bursaspor Kulübü adına oldukça olumsuz bir tablonun oluşmasına sebebiyet verecek. Genel kurul ertelenir mi yoksa iptal mi olur, o da kafalarda soru işareti oluşturan bir başka husus. Ancak şu an için böyle bir ihtimalin düşük olduğu, pozitif normalleşme döneminde kongrelerin de belirli tedbirler kapsamında yapılabileceği düşünülüyor. - BURSA

Bursaspor başkanını seçmek için 1 Haziranda yapılacak açıklamayı bekliyor

Sivil Toplum Kuruluşları, İçişleri Bakanlığı, Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor başkanını seçmek için 1 Haziranda yapılacak açıklamayı bekliyor - Son Dakika Spor


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