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Bursaspor Basketbol'da transfer

45 dakika önce

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncu Mykal Riley'yi transfer etti.

Bursaspor Basketbol'da transfer, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li oyuncu Mykal Riley'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlılar, Riley ile anlaşma sağladı.

Geçen sezon Fransa Ligi'nde Le Mans forması giyen, 2017 yılında ise Nanterre ile FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan 1,98 metre boyundaki kısa forvet, yeni sezonda Bursaspor için ter dökecek.

Mykal Riley, geçen sezonu 9,2 sayı, 3,4 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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