Bursaspor Basketbol, destek turunda

Geçen yıl gösterdiği başarılı performansla Basketbol Süper Lig'ine yükselen ve yeni sezon öncesi kısıtlı bütçelere rağmen oldukça iyi bir kadro kuran Bursaspor Basketbol AŞ, TÜGİAD Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette; Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Çelikyay ve Yalçın Cambaz ile Bursaspor Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel yer aldı.

TÜGİAD Bursa'dan destek

Bursaspor Basketbol AŞ'nin Bursa basketboluna yeni bir heyecan getirdiğini ifade eden TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar, "Takımın hikâyesini kurulduğu günden bugüne yakından takip ediyorum. Özellikle birkaç yıldır zor şartlara rağmen önemli mücadeleler göstererek Basketbol Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı ve bizleri de çok mutlu etti. Özellikle başta Sezer Bey'e, bugüne kadar emeği geçen tüm teknik ekip ve oyunculara ve en önemlisi taraftara bir Bursasporlu olarak çok teşekkür ediyorum. Bu yıl kısıtlı bütçelere rağmen iyi bir kadro kuruldu. Bizler de kombinelerimizi aldık yeni sezonu merakla bekliyoruz. Bireysel desteklerimizin yanı sıra TÜGİAD olarak da yıl içerisinde deplasman sponsorluğu, toplu kombine alımı, tribün ismi gibi konularda Bursaspor Basketbol'a destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Kendi hikâyesini kendi yazan bir ekibiz"

TÜGİAD Bursa'ya ilgisinden ve desteğinden dolayı teşekkür eden Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin de, "Bursa basketboluna yeni bir heyecan kattık. Kendi hikâyesini kendisi yazan bir ekibiz. Bu yıl bütçe olarak çok ciddi rakiplerimize karşı mücadele edeceğiz. Bizde güzel bir takım kurduk. Taraftarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyoruz. TÜGİAD bu anlamda ilk meşaleyi yaktı umarım bunun devamı gelecektir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.