Son Dakika Haberleri: Bursaspor Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'ne Yükseldi

Bursaspor Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'ne Yükseldi

22 dakika önce

Bursaspor Basketbol, en yakın rakibi OGM Ormanspor'un evinde mağlup olmasının ardından Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluğunu garantiledi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ilk takım oldu.

Bursaspor Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'ne Yükseldi, System.String[]


Bursaspor Basketbol, en yakın rakibi OGM Ormanspor'un evinde mağlup olmasının ardından Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluğunu garantiledi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ilk takım oldu.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 26'ncı haftasına lider giren Bursaspor Basketbol, en yakın rakibi OGM Ormanspor'un sahasında Sigortam.net İTÜ Basketbol'a 69-80 mağlup olmasının ardından ligde şampiyonluğu garantiledi. Yarın deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak olan Bursaspor Basketbol, mücadeleye şampiyon unvanıyla çıkacak. Ligde normal sezonun bitimine 1 ay kala şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor Basketbol, böylelikle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. 

Bursaspor Basketbol Genel Menajeri Nedim Yücel, "İnanarak, yılmadan tüm engelleri aşarak şampiyonuz. Bu gurur hepimizin, bütün camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:23 Kaynak: DHA

Bursaspor, basketbol, Spor
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