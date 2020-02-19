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Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
12 dakika önce
TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.
TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20
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