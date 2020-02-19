Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika Spor

Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

12 dakika önce

TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.

TFF 1.Lig 23.hafta mücadelesinde Kazım Karabekir Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, İbrahim Yazıcı Antreman Tesisleri'nde yaptığı antremanla maç hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, BB Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:20 
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