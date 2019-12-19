Bursaspor-BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor-BB Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Bursaspor-BB Erzurumspor maçının ardından

6 saat önce

Bursaspor Teknik Sorumlusu Musa Öztürk, sezon sonunda hedefledikleri ve istedikleri yere geleceklerini söyledi.

Bursaspor-BB Erzurumspor maçının ardından, System.String[]

Bursaspor Teknik Sorumlusu Musa Öztürk, sezon sonunda hedefledikleri ve istedikleri yere geleceklerini söyledi.


Bursaspor, BB Erzurumspor müsabakasının ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı takımın Teknik Sorumlusu Musa Öztürk, "Bizim için oyunun çok değerli olduğunu oyuncularımızla konuştuk. Maçın hikayesi vardı, onların rolleri vardı. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Ellerinden geleni çok iyi yaptılar. Hedeflediğimiz, kendimizi görmek istediğimiz yerde sezon sonu inşallah olacağız" dedi.


"Ali Akman zaman içerisinde yavaş yavaş hak ettiği yere gelecektir"


Genç oyuncuların performansı ile ilgili soruya Öztürk, "Futbol için altyapı çok önemli. Vakıfköy bizim en değerli hazinemiz. Toplam 11 tane kadroda altyapı patentli oyuncu vardı. Biraz sabırlı olursak oyuncular Türk futboluna damga vuracaklar. Ali Akman, zaman içerisinde yavaş yavaş hak ettiği yere gelecektir" diye cevapladı.


Erkan Sözeri: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"


BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Maçın ilk ayağında elde ettiğimiz avantajı bugün koruyabildik. Dikkatli oynayıp, bireysel hata yapmayıp, gol bulursak maçın iyi geçeceğine inanıyorduk. Bursaspor ikinci yarı golü bulunca baskı kurdu. Çok güzel bir maç oldu. Bu turun en iyi maçı olduğunu düşünüyorum. Rotasyonlu kadro ile oynadık. Bugün, onlar baskı altında neleri yapabileceklerini, neleri yapamayacaklarını gösterdi. Bursaspor'un vazgeçmeyeceğini biliyorduk. Seyircisiyle, stadyumuyla güzel atmosfer vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İki kulvarda gitmek kolay değil. Ama kadro derinliğimiz olduğu için gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Müsabakanın hakemini de tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Musa Öztürk, Ali Akman, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:01 Kaynak: İHA
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