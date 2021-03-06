Bursaspor, Bolu deplasmanında - Son Dakika

Bursaspor, Bolu deplasmanında

06.03.2021 10:23
Bursaspor, Bolu deplasmanında, System.String[]

Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen Bursaspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.

Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen Bursaspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılar, bu mücadeleyi kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer almak isteyen, son aldığı galibiyet ile de moral bulan Bursaspor yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu randevu, saat 16.00'da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malok'un yöneteceği karşılaşmada, yardımcı hakemler Orkun Aktaş ve Mehmet Şengül olacak.

Ligin 25'inci haftasına 34 puan ile giren Bursaspor, 9'uncu sırada yer alıyor. Play-Off hattının 7 puan gerisindeki Bursa temsilcisi, bu mücadeleyi kazanarak rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek. Bursa ekibi, en yakın rakibi Ankara Keçiörengücü'nü de 6 puan geriden takip ediyor. Bolu ekibi ise 26 puan ile 13'üncü sırada bulunuyor. Bolu temsilcisi de, ateş hattının 7 puan üzerinde yer alıyor.

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 55 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor'un rakibine üstünlüğü dikkat çekti. Yeşil beyazlılar, 20 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bolu ekibi ise 14 mücadelede gülen taraf olurken, geride kalan 21 randevuda ise taraflar beraberliğe razı oldu. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı ise ev sahibi, yenik duruma düşmesine karşın 4-2 kazanmasını bildi.

Bolu'da ise iki ekip, 26 kez kozlarını paylaştı. Bu mücadelelerde Bursaspor, yalnızca 4 galibiyet alabildi. Sahasında, Bursa ekibini 12 kez mağlup eden Bolu temsilcisi, iç sahadaki başarısıyla öne çıktı. Bolu'daki, diğer 10 karşılaşmada ise taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Bolu'daki randevuda da 1-1'lik beraberlik çıktı. Bursaspor, iki maçtır deplasmanda rakibine kaybetmiyor.

Bursaspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son oynadığı Akhisarspor karşılaşmasıyla birlikte son verdi. Özellikle geriden gelerek kazanan Bursa ekibinde, morallerin yüksek olduğu gözlemlendi. Bolu ekibi de 4 maçlık üst üste mağlubiyetinin ardından Tuzlaspor'u deplasmanda yendi. Sonraki iki maçında da yenilmeyen Bolu ekibi, son 3 karşılaşmasında toplamda 7 puan kazandı.

Bu zorlu randevu öncesinde Bursaspor'da eksiklikler dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılarda deneyimli oyuncular Cüneyt Köz ve Aykut Akgün, kart cezaları nedeniyle bu mücadelede görev alamayacak. Kovid-19 hastalığını ağır bir şekilde geçiren ve sağlığına kavuşan Onur Atasayar ise, bu maçın kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde 5 maçlık aranın ardından forma giyebilecek.


Bursaspor, Bolu deplasmanında
Bursaspor, Bolu deplasmanında
Bursaspor, Bolu deplasmanında
Bursaspor, Bolu deplasmanında

Bursaspor, Beypiliç, Play Off, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Bolu deplasmanında - Son Dakika Spor


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