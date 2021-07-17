Bursaspor Bolu kampında Samsunspor'la hazırlık maçı yapacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 22 Temmuz'da başlayacağı Bolu kampının beşinci gününde Samsunspor'la hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon çalışmalarını Afyon'da sürdüren Bursaspor'un üçüncü hazırlık maçı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna temsilcisi Mariupol'la karşılaşan ve 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar, yarın da kendi aralarında bir hazırlık maçı yapacak. Afyon kampını noktalayıp 22 Temmuz'da Bolu kampına başlayacak olan Bursaspor, 27 Temmuz'da üçüncü hazırlık maçını Samsunspor'la yapacak. Bu karşılaşmanın henüz yeri ve saati belli olmazken, Bursa ekibi yapacağı bir hazırlık maçıyla daha Bolu kampını da noktalayacak. - BURSA