Bursaspor, Boluspor'u ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Bursaspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan maçta Boluspor'u ağırlayacak.

TFF 1'inci Lig'de son oynadığı Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek moral bulan Bursaspor, yeniden şampiyonluk yarışında iddialı hale geldi. 28'inci hafta mücadelesinde ise Bursa temsilcisi, yarın sahasında Boluspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak ve Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu randevuda İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malok düdük çalacak. Malok'un yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sezer Yalçın olacak.

ZORLU MAÇLAR OYNANACAK

Haftaya 45 puanla 3'üncü basamakta giren Bursaspor, lider Hatayspor 'un 5 puan gerisinde yer alıyor. 2'nci basamaktaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile arasında ise yalnızca 1 puan fark bulunan Bursa temsilcisi, 24 puanla 15'inci basamakta olan Boluspor karşısında kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Zirvede yarışında zorlu maçların oynanacağı haftada; Hatayspor, 8'inci basmaktaki Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında; Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 4'üncü sıradaki Akhisarspor deplasmanında boy gösterecek.

BURSASPOR ÜSTÜN

İki ekip bugüne kadar 53 kez resmi maçlarda karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde ise Bursaspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. Yeşil beyazlıar 19 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 maçta da gülen taraf Boluspor oldu. Geride kalan 20 randevuda ise taraflar eşitlik elde etti. Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanan 27 karşılaşmada ise Bursaspor 14 kez kazanırken, 10 randevuda taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Bursaspor deplasmanlarında Boluspor ise yalnızca 2 kez kazanabildi. Ligin ilk yarısında Bolu'da oynanan mücadeleden de 1-1'lik eşitlik çıktı.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında alınan kararlar gereğince, Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Bu kapsamda, 13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında oynanacak Süper Lig, TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'deki müsabakalara seyirci alınmayacak. Buna göre Bursaspor'un; Boluspor, Keçiörengücü (D), Adanaspor Giresunspor (D), Altınordu ve Menemenspor (E) maçları seyircisiz oynanacak.

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