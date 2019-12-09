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Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti

6 saat önce

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini 14. haftada Giresunspor karşısında aldı.

Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti, System.String[]

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini 14. haftada Giresunspor karşısında aldı.

Bir yıl aradan sonra Süper Lig'e tekrar dönmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, konuk ettiği Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak hem sezon başından bu yana evindeki hem de son 6 haftadaki yenilmezlik serilerini yitirdi.

Sezona İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilerek başlayan Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0, evinde Osmanlıspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçti.

Ligin 5. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 4-1 kaybeden Bursa temsilcisi, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra, 7. haftada İzmir'de Altay'a 2-1 yenildi.

Yeşil-beyazlılar 8. haftadan itibaren son 6 maçında yenilgi yüzü görmedi. Sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u, deplasmanda da İstanbulspor'u 2-1 yenen Bursaspor, evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0, rakip sahada Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bursaspor 12. haftada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Keçiörengücü'nü 1-0, deplasmanda uzatma dakikalarında bulduğu golle de Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Giresunspor'u 14. haftada konuk eden Bursaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta bulduğu gollerle farkı azaltsa da yenilgiye engel olamadı. Rakibine 3-2 mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu sezon sahasındaki 7. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Sahasında 5 galibiyet ile 1'er beraberlik ve yenilgi alan Bursaspor, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde 6 gol gördü. Yeşil-beyazlılar, geride kalan 14 maçında ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı.

Bursaspor 15. haftada 15 Aralık Pazar günü Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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