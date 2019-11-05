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Bursaspor bu sezon ilki yaşadı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de Timsah, dün sahasında Balıkesirspor'u ağırladı.

Bursaspor bu sezon ilki yaşadı, System.String[]

TFF 1. Lig'de Timsah, dün sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Kritik mücadelede yeşil-beyazlılar, Balıkesir temsilcisi ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Bursaspor, bu beraberlikle sahasında ilk kez puan kaybı yaşadı. Sahasında yenilmezlik unvanını koruyan Timsah, 1970-71 sezonundaki en iyi iç saha başlangıcını tekrarlayamadı.


Özer cezalı


Öte yandan tecrübeli futbolcu Özer Hurmacı, maçın hakemine yaptığı itiraz sonrası gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, pazar günü oynanacak Boluspor müsabakasında forma giyemeyecek. Özer bu sezon BB Erzurum, Altay ve Ümraniyespor maçlarında da sarı kart görmüştü.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Balıkesir, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:43 
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