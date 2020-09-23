Bursaspor çabukluk çalıştı - Son Dakika

Bursaspor çabukluk çalıştı

Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bugünkü antrenmanında çabukluk çalışmasına ağırlık verdi.

Bursaspor çabukluk çalıştı, System.String[]

Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bugünkü antrenmanında çabukluk çalışmasına ağırlık verdi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan idman, çabukluk ve pas oyunlarıyla devam etti. Bursaspor, son bölümde taktik çalıştı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor çabukluk çalıştı - Son Dakika Spor

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