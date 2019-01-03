Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Çalışmalarına Devam Ediyor

Bursaspor, Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

Bursaspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.

Bursaspor, Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Bursaspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.

Süper Lig ekibi Bursaspor, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına ilk 20 dakikası açık olan antrenman Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde düz koşu ile başladı. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise yeşil-beyazlı futbolcular açma-germe çalışmaları yaptı. İdman esnasında futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Belek, Antalya, Bursaspor, Spor
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