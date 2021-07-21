Bursaspor camiası Emin Adanur'dan sürpriz bekliyor

Bursaspor'da Emin Adanur, 9 Temmuz'da, transfer tahtası dışında bir sürprizi olduğunu ve 10 gün içinde açıklacağını söylemesinden 12 gün geçti. Yeşil-beyazlı taraftarlar merakla sürprizin ne olduğunu bekliyor.

Bursaspor'da gözler hem transfer tahtasından gelecek olan güzel habere hem de Emin Adanur'un sır gibi sakladığı sürprize çevrildi. 9 Temmuz'da transfer tahtası ile ilgili olumlu bir gelişmeyi aktaran sonrasında da altına not düşerek, "10 gün içinde size tahta dışında süper bir sürprizim olacak, bekleyin" ifadelerini kullanan Adanur, henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Aradan 12 gün geçmesine rağmen taraftarın merakını gidermeyen Emin Adanur'un kısa süre içinde hem transfer yasağı hem de o çok merak edilen sürprizi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. - BURSA