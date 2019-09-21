Bursaspor cezaya itiraz edecek

Bursaspor, TFF tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edecek.



Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu (KLK) tarafından, 2019-2020 sezonu Kulüp Lisans kapsamında kulübümüze verilmiş olan -3 puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarımız gerekli itiraz hakkını kullanacak ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir. Şimdi daha da yüksek sesle 'yeniden zirveye' sloganı altında kenetlenme vakti. Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir" denildi. - BURSA