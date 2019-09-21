Son Dakika Haberleri: Bursaspor cezaya itiraz edecek
Son Dakika Spor Haber

Bursaspor cezaya itiraz edecek

1 saat önce

Bursaspor, TFF tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edecek.

Bursaspor cezaya itiraz edecek, System.String[]

Bursaspor, TFF tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edecek.


Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu (KLK) tarafından, 2019-2020 sezonu Kulüp Lisans kapsamında kulübümüze verilmiş olan -3 puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarımız gerekli itiraz hakkını kullanacak ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir. Şimdi daha da yüksek sesle 'yeniden zirveye' sloganı altında kenetlenme vakti. Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir" denildi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3 puan silme cezası
Hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında tepki çeken paylaşım yapan kişinin kimliği belli oldu Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok Quaresma çok sinirlendi! Kramponunu fırlatıp soyunma odasına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 17:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor cezaya itiraz edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]