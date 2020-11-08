Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı - Son Dakika

Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı

08.11.2020 11:16
Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı, System.String[]

TFF 1.Lig'de son olarak Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, bu sezon çıktığı 9'u lig 1'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 10 resmi maçta da rakip ağları sarsmayı başardı.

TFF 1.Lig'de son olarak Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, bu sezon çıktığı 9'u lig 1'i Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 10 resmi maçta da rakip ağları sarsmayı başardı.

Bursaspor, bu sezon gol yollarında etkili performans ortaya koyuyor. Yeşil beyazlı takım TFF 1.Lig'in geride kalan 9 haftasında da gol atma başarısı gösterdi. Bursaspor son olarak deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalırken, dikkat çeken bir istatistiği de devam ettirdi. Yeşil beyazlılar, ligde sırasıyla, Adana Demirspor (1), Altınordu (2), Giresunspor (1), Tuzlaspor (3), Balıkesirspor (3), Menemenspor (1), Akhisarspor (1), Boluspor (4) ve Ankaraspor (1) maçlarının tümünde gol atma başarısı gösterdi. Ligde toplam 17 gole imza atan Bursaspor, sadece Altınordu maçı hariç tüm maçlarda da kalesinde gol gördü. Bursa ekibi ayrıca Türkiye Kupası'nda da Karşıyaka ile karşı karşıya gelmiş, bu maç da 1-1 sona ermişti. - BURSA

Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Ankaraspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor çıktığı 10 resmi maçta da gol attı - Son Dakika Spor


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