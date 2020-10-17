Bursaspor Covid-19 test sonuçlarını açıkladı

Covid-19'un yine artış gösterdiği bu günlerde gözler Bursaspor'a çevrilmişti. Yeşil beyazlılar, yaptırdıkları testlerin negatif çıktığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçı öncesi Covid-19 testinden geçti. Virüsün yine artış gösterdiği bu günlerde önlemlerin sıklaştığı görülürken, yeşil beyazlı kulüpten de iyi haber geldi. Bursaspor Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

-İHA-