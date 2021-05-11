Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı - Son Dakika

Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı

11.05.2021 11:05
Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı, System.String[]

Bursaspor'da bu sezon 28 altyapı oyuncusu süre bulurken, 17 genç isim de ilk kez bu sezon yeşil beyazlı forma ile profesyonel kariyerlerine adım attı.

Bursaspor'da bu sezon 28 altyapı oyuncusu süre bulurken, 17 genç isim de ilk kez bu sezon yeşil beyazlı forma ile profesyonel kariyerlerine adım attı.

Türk futbolunda kulüpler mali krizle boğuşurken, transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor da sezon genelinde altyapısına yöneldi.

Kadrodan ayrılan isimler, sakatlıklar ve cezalılar ile Kovid-19 vakaları nedeniyle bu sezon Bursa kulübünde genç oyuncular kariyerlerinde ilk kez profesyonel düzeyde sahne aldı.Yeşil beyazlı ekibin bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı tüm maçlar baz alındığında 28 oyuncunun Vakıfköy altyapısı patentli olması dikkat çekti. Bu özelliği ile birlikte TFF 1'inci Lig'in bünyesinde en fazla altyapı ve aynı zamanda genç oyuncu oynatan kulübü olan Bursaspor, aynı zamanda bu isimlere en fazla süre veren takım olma unvanına da erişti.Bursa temsilcisinde, bu sezon 17 oyuncu kariyerlerinde ilk kez profesyonel düzeyde ilk maçlarına çıktı. Bu isimlerin birçoğu, yeşil beyazlıların ilk 11'inde de sergilediği performansla sıklıkla şans buldu. Teknik heyetin de destekleri doğrultusunda bu sezon en fazla süre alan 20 oyuncudan 8'inin, kariyerlerinde ilk kez Bursaspor formasını A takım seviyesinde terletmesi dikkat çekti.Bursaspor'da kariyerlerinde bu sezon ilki yaşayan oyuncular şu şekilde: Taha Altıkardeş: 17 yaşındaki stoper, lig müsabakalarında bin 110 dakikalık süre aldı. Sezonun ikinci yarısında bulduğu şansları iyi değerlendirerek, 14 maçta forma giyen genç isim bunların 11'inde de tam süre aldı.Tuğbey Akgün: 18 yaşındaki orta alan oyuncusu, ligde 17 ve kupada ise 2 maç olmak üzere toplamda 19 karşılaşma forma giydi. 964 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp, bir de asist kaydetti. Genç oyuncu, U15, U16 ve U17 milli takımlarında da forma giydi.Berat Altındiş: 19 yaşındaki santrfor, ligde 17 ve kupada ise 2 maç olmak üzere toplamda 19 karşılaşma forma giydi. 718 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp, bir de asist kaydetti. U-18 Milli Takımı'nda da oynayan genç isim, aynı zamanda Futsal U19 Milli Takımı'nda da ter döküyor.Canberk Yurdakul: 20 yaşındaki kaleci, 8 lig ve biri kupa olmak üzere toplamda 9 maçta forma giydi. Ligin son 5 mücadelesinde de ilk 11'de sahaya çıkan genç eldiven, U15, U18 ve U19 milli takımlarında da ter döktü.Kerem Şen: 19 yaşındaki orta alan oyuncusu, 13 lig ve 3 kupa olmak üzere 16 maçta 688 dakika süre aldı. Bir golü bulunan Şen, 2 de asist kaydetti.Deniz Aydın: 20 yaşındaki eldiven, 8 lig maçında forma giyerken 642 dakika süre aldı.Eren Güler: 18 yaşındaki santrfor, 11 lig ve 2 kupa olmak üzere 13 maçta forma giydi. Toplam 463 dakika süre alan genç oyuncu, 4 gol kaydetti. Eren, U15, U16 ve U17 milli takımlarında da forma giydi.Ertuğrul Kurtuluş: 18 yaşındaki stoper 6 lig ve 2 kupa olmak üzere toplamda 8 maçta forma giydi. 454 dakika süre alan oyuncu, U17 ve U18 milli takımlarında da oynadı.Abdullah Tazgel: 18 yaşındaki savunmacı, 4 lig ve bir kupa olmak üzere 5 maçta forma giydi. 203 dakika süre alan oyuncu, U15, U16 ve U17 milli takımlarında da forma giydi.Vefa Temel: 18 yaşındaki orta alan oyuncusu, Fransız ekibi Nantes altyapısından Bursaspor'a dahil edildi. Yeşil beyazlılarda U17 ve U19 takımlarında forma giyen genç isim, başarılı performansından sonra A takıma dahil edildi. Uzun bir süre sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan genç isim, ligde 4 maçta oynadı. Vefa, U18 Milli Takımı'nda da yer aldı.Kerem Kök: 17 yaşındaki stoper, 2 lig ve bir kupa olmak üzere 3 maçta forma giydi. 91 dakika süre alan oyuncu, U15 Milli Takımı'nda da forma giydi.Hamza Arıkan: 16 yaşındaki savunmacı, ligin 33'üncü hafta mücadelesinde oynanan Eskişehirspor maçında forma giydi. Tam süre alan genç isim, U15 Milli Takımı'nda da oynadı.Hasan Basri Ünal: 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 lig maçında oynarken 87 dakika süre aldı. Genç oyuncu, U14 Milli Takımı'nda da yer aldı.Ömer Görgüç: 18 yaşındaki savunmacı, kupada 2 maçta toplam 79 dakika süre aldı. Genç isim, U17 Milli Takımı'nda yer aldı.Talha Yakın: 16 yaşındaki eldiven, ligde oynanan son 2 haftada forma şansı bularak 51 dakika süre aldı.Şamilcan Bahçeli: 18 yaşındaki santrfor, ligde 2 maçta forma giyerek 29 dakika süre aldı.Kadir Yiğit: 17 yaşındaki stoper, ligde 2 maçta forma giyerek 19 dakika süre aldı. Genç oyuncu, U14, U15 ve U16 milli takımlarında yer aldı.

Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı! Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı! ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması

Son Dakika Haberleri
11:38 İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
11:26 Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam
11:01 Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış
10:56 İdlip'ten acı haber! Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
10:41 İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi
10:25 Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada'nın logosunda kalpaklı Atatürk bulunuyor
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek         
11:39
O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı         
11:27
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı         
10:30
Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 11:46:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'da 17 oyuncu ilk kez profesyonel ligde oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement