Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
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Bursaspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

25 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un oyuncularından Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun'un sözleşmeleri 2024 yılına kadar uzatıldı.

Bursaspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un oyuncularından Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun'un sözleşmeleri 2024 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Genel Sekreteri Ali Büyükkurt, yönetim kurulu üyeleri Yavuz Aman ve Ahmet Eraslan katıldı.


Mesut Mestan, oyuncuların altyapılarından çıkan önemli isimler olduğunu anımsatarak, sözleşmelerin hayırlı olmasını diledi.

Emirhan Aydoğan da altyapısından yetiştiği bu büyük camia ile sözleşmesini yenilediği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Kulübümüzün ait olduğu yere çıkması için elimden geleni yapacağım. Başkanımız Mesut Mestan'a sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan'a ve teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sedat Dursun ise takımda olduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocamızın ve teknik ekibimizin kararlarına her zaman saygı duydum, bana verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim. Çok çalışarak bu formaya layık olacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Mestan, Bursaspor, Aydoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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