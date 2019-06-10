Bursaspor'da 3 istifa
7 saat önce
Bursaspor Kulübü'nde Mesut Mestan yönetiminin listesinde yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin kulübe gelerek Divan Kurulu'na istifasını sundu.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Kulübü'nde Mesut Mestan
yönetiminin listesinde yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin
kulübe gelerek Divan Kurulu'na istifasını sundu.
Bursaspor Kulübü'nde Mesut Mestan yönetiminin listesinde yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin, Divan Kurulu'na istifalarını verdi. Sezgin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kongre üyeleri ve camiamızın değerli taraftarları, yaklaşmakta olan olağanüstü kongremiz öncesi çok sevdiğimiz Bursaspor'umuzun başkansız kalma ihtimaline bile şahit olduğumuz şu günlerde, taşın altına elini sokmuş bir grup Bursaspor sevdalısının önünü açmak adına, ismimin de yer aldığı yeni yönetim kurulu aday listesinde yer almayacağımı bildirir, saygılarımın kabulünü rica ederim" dedi. - BURSA
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