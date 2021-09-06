Bursaspor'da 3 maçta 22 oyuncu süre aldı

Transfer engelini kaldırmasının ardından kadrosuna 14 yeni ismi dahil eden Bursaspor'da, 22 farklı oyuncu henüz 3 maç geride kalmasına karşın forma şansı buldu.

TFF 1. Lig'de 3 haftalık dilim geride kalırken, Bursaspor henüz galibiyet ile tanışamadı. Yalnızca ligin ilk haftasında aldığı beraberlik ile 15. basamakta yer alan Bursa temsilcisinde, henüz 3 maç oynanmasına karşın 22 farklı oyuncu görev aldı. Bu süreç içerisinde teknik direktör değişikliğine de giden Bursa ekibi, kadrosundaki pek çok oyuncuya süreler vererek, oyuncuların performansları gözlemlendi.

Bursaspor'da bu sezon oynanılan resmi maçların tamamında forma giyen 3 oyuncu oldu. Kaptan Emirhan Aydoğan'ın yanı sıra sol bek Onur Atasayar ve kaleci Erhan Erentürk, tüm mücadelelerde tam süre aldı. Bu oyuncuları savunma tandemindeki Aykut Akgün 268 dakika ile, santrfor Batuhan Kör de 258 dakika ile takip etti.

Kadrosuna son olarak savunmacı Nicolas Zalazar ile kanat oyuncusu Elton Acolatse'yi de dahil eden Bursa temsilcisinde, Milli ara sonrası devam edecek olan ligde bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor. İki oyuncunun yanı sıra; kiralık Uğur Kaan Yıldız ve takımdan ayrılması gündemde olan Cristobal Jorquera da süre almadı. Bursaspor, her iki oyuncunun da lisansını çıkarmıştı.