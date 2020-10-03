Bursaspor'da 3 sene sonra bir ilk - Son Dakika

Bursaspor'da 3 sene sonra bir ilk

Tuzlaspor maçında ilk yarıda 3 gol atan Bursaspor, en son 2017 yılında Konyaspor maçında rakip ağları ilk 45 dakikada 3 kez sarsmıştı.

Bursaspor'da 3 sene sonra bir ilk, System.String[]

Tuzlaspor maçında ilk yarıda 3 gol atan Bursaspor, en son 2017 yılında Konyaspor maçında rakip ağları ilk 45 dakikada 3 kez sarsmıştı.

TFF 1.Lig'in 4. Haftasının en çok dikkat çeken maçları arasında yer alan Tuzlaspor-Bursaspor maçında yeşil beyazlı takım ilk yarıda 3 gol buldu.

Bursaspor son olarak 2017-2018 sezonunda ilk 45 dakikada rakip ağları 3 kez sarsmıştı. 3 Aralık 2017'de oynanan Konyaspor-Bursaspor maçında yeşil beyazlı takım, Stancu, Jires Kembo ve Aziz Behich'le soyunma odasına 3-0 önde gitmişti.

Bu senaryo bugünkü Tuzlaspor maçında da gerçekleşti. Rakip ağları 3 kez sallayan yeşil beyazlı takım, kendi kalesinde bir gol gördü. Bursaspor'un golleri, Burak Altıparmak, İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak'tan geldi. - BURSA

Bursaspor'da 3 sene sonra bir ilk

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Tuzlaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da 3 sene sonra bir ilk - Son Dakika Spor

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