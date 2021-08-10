Bursaspor'da 526 günlük hasret sona eriyor

TFF 1'inci Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ekiplerden biri olan Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği, 2021/22 sezonunda stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasıyla birlikte, yeşil-beyazlı taraftarlar sezonun açılış maçı olan Adanaspor mücadelesinde tribünlerde olacak. Pandemi etkisi nedeniyle taraftarından ayrı kalan Bursa temsilcisi, 43 bin 361 kapasiteli stadyumunda yeniden seyircisiyle bütünleşecek.