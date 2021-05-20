Bursaspor'da 6 futbolcu ve Teknik Direktör Mustafa Er kongreyi bekliyor

Bursaspor'la olan sözleşmeleri 30 Haziranda sona erecek olan İsmail Can Çavuşluk, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Özer Hurmacı, Onur Atasayar ve Ataberk Dadakdeniz'in durumları yeni gelecek yönetimle belli olacak. 31 Mayıs'a kontratı bitecek olan Teknik Direktör Mustafa Er'in de gözü 5 Hazirandaki kongrede.

Gelecek sezon da TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da gözler 5 Haziranda yapılacak olan kongreye çevrildi. 31 Mayısta sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Mustafa Er'in yanı sıra, kontratları 30 Haziranda bitecek 6 futbolcu da yeni yönetimi bekliyor. İsmail Can Çavuşluk, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Özer Hurmacı, Onur Atasayar ve Ataberk Dadakdeniz'in Bursaspor'da devam edip etmeyecekleri, yeni gelecek olan yönetimin de bu oyuncularla yapacakları görüşme merak konusu. Bilindiği üzere, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ve Özer Hurmacı, ligin bitimine haftalar kala kadro dışı bırakılmıştı. Bursaspor alt yapısından yetişen Ataberk Dadakdeniz, sezon içinde yapılan sözleşme yenileme tekliflerini reddetmişti. - BURSA