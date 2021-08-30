Bursaspor'da 6 kadro dışı iddiası

Bursaspor Kulübü'nde dikkat çeken bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlılarda 6 ismin kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da şok gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı ekipte 6 ismin kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü. Bursaspor'un yeni transferlerinden Jorquera, Hasan Ayaroğlu, Ufuk Budak ve Ozan Sol ile birlikte Ozan İsmail Koç ve Aykut Akgün'ün kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BURSA