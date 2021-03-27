Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika

Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

27.03.2021 11:52
Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor, System.String[]

Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi, sezon sonu itibarıyla sona erecek.

Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi, sezon sonu itibarıyla sona erecek. Transfer engeli nedeniyle bu sezon kadrosuna dışarıdan takviye yapamayan kulüpte, oyuncular ile görüşmeler sürüyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor, bir yandan Süper Lig iddiasına tutunurken, diğer yandan da Mayıs ayında düzenlenecek olan olağan kongre sürecine hazırlanıyor.

Mevcut yönetimin devam etme kararı almadığı süreçte, sözleşmesi Mayıs ayı itibarıyla sona erecek olan oyuncuların da belirsizliği sürüyor. Takımda 6 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla sona erecek. Aralarında deneyimli isimlerin de bulunduğu oyuncu grubunda Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk'a ilişkin henüz resmi bir imza atılmazken; sözleşmeleri yenilenmediği takdirde bu oyuncular serbest kalacak.2 sezondur Bursaspor forması terleten Özer Hurmacı, bu süreçte forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Aynı dönemde takıma dahil olan isimlerden savunmacılar Aykut Akgün 43, Cüneyt Köz 38 kez forma giydi. 5 sezondur takımda yer alan bir diğer savunmacı Onur Atasayar da, 63 maçta forma giyerek 4 gol, 6 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki altyapıdan yetişen İsmail Can Çavuşluk, 16 maçta ter dökerken; altyapıdan yetişen ve bu sezon sıklıkla forma şansı bulan 21 yaşındaki başarılı eldiven Ataberk Dadakdeniz de, 26 mücadelede sahaya çıktı.

Mevcut yönetimin, oyuncular ile olan görüşmeleri devam ederken; 5 oyuncunun da sözleşmesi, 1 yıl sonra son buluyor. Takımın deneyimli isimlerinden Burak Altıparmak'ın yanı sıra, transfer gündeminin gözde isimlerinden biri olan İsmail Çokçalış'ın da sözleşmesi, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla sona erecek. Bu iki ismin dışında kaleci Canberk Yurdakul, Eren Güler ve Abdullah Tazgel'in de 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.


Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor
Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Bursaspor, Spor Toto, Transfer, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika Spor


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