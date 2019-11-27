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Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
6 saat önce
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan takım son bölümde taktik çalıştı.
Bursa ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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