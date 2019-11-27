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Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan takım son bölümde taktik çalıştı.

Bursa ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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