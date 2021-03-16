Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı
16.03.2021 20:19
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek. - BURSA
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