Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
17.03.2021 13:44
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanasporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman,1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA
Son Dakika Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada 2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti