Bursaspor'da Akyüz ve Çalık sesleri - Son Dakika
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Bursaspor'da Akyüz ve Çalık sesleri

6 saat önce

Bursaspor, Denizlispor'un kamp kadrosuna almadığı Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'ı kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor'da Akyüz ve Çalık sesleri, System.String[]

Bursaspor, Denizlispor'un kamp kadrosuna almadığı Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'ı kadrosuna katmak istiyor.


Yeşil-beyazlı takımın ikinci yarı öncesi transfer politikasının hızlı geçmesi bekleniyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde iş dünyasının destekleriyle düzenlenecek 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasının tanıtımı yarın yapılacak. BTSO kampanya çerçevesinde mali krize olan Bursaspor'a, transfer konusunda da yardımcı olacağı öğrenildi. Özellikle Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Denizlispor'un geçen sezon Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan ve ikinci yarı kampına dahil edilmeyen Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'ı takımında görmek istediği öğrenildi. Ayrıca kampa dahil edilmeyen Recep Niyaz ve Oğuz Yılmaz'a yeşil-beyazlı takımın ilgisinin olduğu belirtildi. - BURSA

Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Denizlispor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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