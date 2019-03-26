Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

13 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas çalışması, tempolu koşu ve yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Spor
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