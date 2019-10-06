Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu yevhen seleznov
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Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu yevhen seleznov

1 saat önce

Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanarak skora katkıda bulunan isim Yevhen Seleznov oldu.

Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu yevhen seleznov, System.String[]
Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanarak skora katkıda bulunan isim Yevhen Seleznov oldu. Ukraynalı golcü, 159 dakika 2'şer gol ve asiste imza atarken; sezona gollerle başlayan Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan son haftalarda suskun kaldı. Bursa ekibinin sürpriz golcüsü ise Mamadou Diarra oldu.
TFF 1'inci Lig'de 7 hafta geride kalırken Bursaspor'da aldığı süreyi en verimli kullanan oyuncu Yevhen Seleznov oldu. Transferi son anda gerçekleşen Ukraynalı golcü, ligdeki maçlarda oyuna sonradan dahil olmasına karşın skora verdiği katkıyla dikkat çekti. Lig ve kupada bu sezon toplamda 159 dakika süre alan Seleznov, 2 gol atıp 2 de asist gerçekleştirdi. Bu sezon yalnızca Muğlaspor'a karşı oynanan kupa maçına ilk 11'de başlayan 34 yaşındaki oyuncu, böylelikle teknik direktör Yalçın Koşukavak'a da mesaj verdi.
SON HAFTALARDA SUSKUNLAR
Bursaspor'un diğer hücum oyuncularından Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, sezona iyi başlamalarına karşın son haftalarda suskun kaldı. İlk iki hafta asistleri, sonraki iki hafta ise golleriyle ön plana çıkan genç forvet Kubilay, son 3 maçında skora katkı veremedi. 22 yaşındaki oyuncu, ligde 585 dakika süre alırken 2 gol, 2 asist ile oynadı. Takımın hücuma dönük orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan da, ilk iki hafta gol sevinçleri yaşamasına karşın sonraki 4 lig maçında skora katkı veremedi. 22 yaşındaki oyuncu da 606 dakika süre alırken 2 gol ile oynuyor.
SÜRPRİZ GOLCÜ DİARRA
Bursa temsilcisinin bu sezon sürpriz golcüsü ise Mamadou Diarra oldu. Yeşil beyazlı forma ile ilk kez ligin 6'ncı haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahaya çıkan Senegalli stoper, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Geçtiğimiz haftasonu Altay deplasmanında ikinci kez lig maçına çıkan Diarra, burada da rakip fileleri havalandırdı ancak takımının sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılmasını engelleyemedi. Muğlaspor ile oynanan kupa maçında da tam süre alan Diarra'nın skora verdiği katkı teknik heyeti memnun ediyor.


Mustafa Fehmi Kubilay, Bursaspor, Aydoğan, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
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