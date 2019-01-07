Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Ali Ay-Aybaba Zirvesi

Bursaspor'da Ali Ay-Aybaba Zirvesi

41 dakika önce

Bursaspor'un sabah idmanını yakından takip eden Başkan Ali Ay, saha kenarında teknik direktör Samet Aybaba ile bir süre görüştü.

Bursaspor'da Ali Ay-Aybaba Zirvesi, System.String[]


Bursaspor'un sabah idmanını yakından takip eden Başkan Ali Ay, saha kenarında teknik direktör Samet Aybaba ile bir süre görüştü. Takım hakkında bilgi alan Başkan Ay, transfer konusuna ilişkin vakitleri olduğunu belirterek, kadrolarına güvendiğine işaret etti.

Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya kampında sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Başkan Ali Ay da yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenman sahasına gelerek idmanı yakından takip etti. Samet Aybaba ile saha kenarında bir süre görüşen Ali Ay, takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca transfer konusuda acele etmediklerini belirten Başkan Ay, ekonomik açıdan kulüplerin kriz içerisinde bulunduğunu ve transfer tahtasının açılması halinde dahi transfer yapamayabileceklerini ve dikkatli hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Başkan Ay genç oyuncularına güvendiklerini ve sakatlıkları bulunan oyuncularının iyileştiğini de sözlerine ekledi.

OYUNCULARDAN SÜRPRİZ

Öte yandan antrenmanın başında burnundan operasyon geçiren Bursaspor yardımcı antrenörlerinden Recep Çetin'e oyunculardan sürpriz vardı. Recep Çetin'e ithafen bazı oyuncular burnuna bant takarken, basın mensuplarına da hep birlikte poz verdi. Bu durum renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağlarken, oyuncular uzun süre Recep Çetin'e takıldı. Antrenman ise ısınma koşularıyla başlarken koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışan yeşil beyazlılarda bir süredir sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ve Stephane Badji takımla birlikte çalışmalara başladı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

-Ali Ay ve Samet Aybaba'dan detaylar

-Oyunculardan detaylar

-Toplu fotoğraf detayları

- Serik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Sabah, Samet Aybaba, Bursaspor, Spor
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