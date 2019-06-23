Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi
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Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi

34 dakika önce

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un olağanüstü kongresinde Ali Ay başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu ibra edilmedi.

Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi, System.String[]
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un olağanüstü kongresinde Ali Ay başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu ibra edilmedi.
Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki kongre, yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı.
Tayfur Serdar Güllülü tarafından okunan denetleme kurulu raporunda, kulübün 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 437 milyon 911 bin lira olduğu açıklandı.
Daha sonra yapılan oylamada, Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu mali ve idari bakımdan ibra edilmedi. Ali Ay ve yönetici Cemil Parlakay'ın disiplin kuruluna sevkine ilişkin talep, genel kurul üyelerince oy çokluğuyla kabul gördü.
Yönetim kurulu üyelerinin, alacaklarına karşılık Bursaspor'un gelirine temlik koyması kararı da denetleme kurulu tarafından genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Oy çokluğuyla bu işlem yürürlükten kaldırıldı.
Bursaspor Kulübünün bağımsız denetleme kurulu ise üyelerce aklandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:22 Kaynak: AA
Bursaspor, Ali Ay, Spor
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