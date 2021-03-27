Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı.
Bursaspor, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA
Kaynak: İHA
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