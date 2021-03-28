Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketlerive pas pres çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maç ile devam etti. Genç teknik adamın bu anlarda futbolcularını sık sık uyardığı gözlendi. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA