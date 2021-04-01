Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında Pazartesi akşamı saat 19.00'da karşı karşıya geleceği Altay maçının hazırlıklarına devam etti. Ümit Milli Takım'dan dönen Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış da çalışmadaki yerini aldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Ümit Milli Takımı kadrosunda yer alan futbolcular Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış, gerçekleşen antrenmandaki yerlerini aldılar. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma ise 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. - BURSA