TFF 1. Lig'de ilk üç haftada yalnızca bir puan toplayabilen Bursaspor'da, Altınordu maçı hazırlıkları başladı. Eyüpspor müsabakasında sakatlanan Ofosu, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, sakatlığı devam eden Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. İsmail Çokçalış, Cristobal Jorquera ve Reagy Ofosu ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA