Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktörü Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen idmanda yeşil beyazlı futbolcuların hırslı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Pas pres çalışması yapan oyuncular daha sonra yarı sahada çift kale maçta kozlarını paylaştı. Son bölümde ise taktik çalışma gerçekleşti.

Bursaspor sezonun 2. maçında karşı karşıya geleceği Altınordu maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla devam etti.

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